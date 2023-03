Esse ano, Mato Grosso do Sul terá oito equipes na disputa pelo Festival Sesi de Robótica 2023, realizado nos dias 15 e 18 de março, em Brasília. O torneio será no Estádio Nacional Mané Garrincha, capital federal. Na edição, crianças e adolescentes de 9 a 18 anos buscarão soluções para energia, aplicando conceitos de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para criação de projetos de inovação, além da construção e programação de robôs, que devem completar missões.

Mais de 2 mil estudantes são esperados para participar do evento, que é gratuito e aberto ao público. O assessor de tecnologias educacionais do Sesi MS Fabio Sousa, que atuará como um dos árbitros do festival, destaca que todos os estudantes que alcançam o torneio nacional já podem se sentir vencedores, independentemente de troféu ou medalha. “Todos os alunos são campeões. Agora, o objetivo final é se divertir e colocar em prática tudo o que foi aprendido ao longo da temporada. Nossos alunos trabalharam bastante para esse evento”.

Em 2022, Mato Grosso do Sul obteve uma conquista inédita em festivais nacionais de robótica. A equipe MegaMentes, da Escola Sesi de Dourados, faturou o troféu na categoria técnica Design de Robô da modalidade FIRST LEGO League (FLL). Confira o que rolou na última edição do Festival Sesi de Robótica (https://www.fiems.com.br/noticias/acompanhe-o-que-rolou-no-festival-sesi-de-robotica-2022/36689).

