Pré-matrículas da Rede Estadual encerram nesta quarta em MS

A primeira etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE) para o ano letivo de 2026, termina amanhã (31). A SED disponibilizou 200 mil vagas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando novos estudantes e também a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da rede.

O cadastro deve ser feito pelo site www.matriculadigital.ms.gov.br, onde estão disponíveis orientações e canais de contato. Em caso de dúvidas, o atendimento telefônico pode ser feito pelos números 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular). No portal também há outros telefones para suporte.

Em Campo Grande, o atendimento presencial ocorre na Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Após o encerramento desta fase, a SED fará o fechamento das turmas e a 1ª lista de designação será divulgada no dia 4 de janeiro no portal Matrícula Digital. A efetivação das matrículas deverá ser realizada entre 5 e 9 de janeiro de 2026.

