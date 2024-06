Prefeitura entrega revitalização de escolas na Mata do Jacinto, Zé Pereira e Silvia Regina

Em busca de apresentar todas as 205 unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) revitalizadas, a Prefeitura de Campo Grande entrega mais três unidades nesta segunda-feira (24).

A revitalização acontece através do programa 'Juntos Pela Escola' no qual foi investido R$ 40 milhões que são empregados nas obras, sob a gerência dos diretores e da Associação de Pais e Mestres (APM).

O Juntos Pela Escola é um programa de reforma e revitalização, que prevê cinco linhas de intervenção: revisão elétrica, revisão hidráulica, manutenção na cobertura (telhado), acessibilidade e pintura.

Serão entregues hoje as reformas da E.M Elpídio Reis, no Conjunto Habitacional Mata do Jacinto, E.M. Des. Carlos Garcia de Queiroz no Zé Pereira e a E.M. Irmã Zorzi, na Vila Silvia Regina.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também