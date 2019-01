ProUni abre inscrições a partir desta quinta-feira

Da Redação com Agência Brasil

Os candidatos que desejam ingressar no ensino superior e não conseguiram entrar pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), devem ficar atentos para o prazo de inscrições do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Os estudantes devem planejar os cursos que irão escolher e preparar documentos necessários para comprovar requisitos exigidos pelo programa.

Segundo dicas do site de noticias Agência Brasil, é necessário ler atentamente o edital e buscar ter todos os documentos que valide as informações postadas. O candidato deve também em consideração a nota de corte, a distância e o custo de vida para estudar em determinadas instituições.

Após fazer a inscrição, os alunos devem ficar atentos ao site do ProUni pois nele serão divulgadas as notas de corte. Tratam-se de estimativas feitas com o cadastro realizado, mas não há uma certeza sobre a vaga.

Abertura

As inscrições para o ProUni poderão ser feitas de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro. Os da segunda chamada, no dia 20 de fevereiro.

O candidato pré-selecionado na primeira chamada deverá comparecer à instituição para comprovar as informações prestadas em sua inscrição e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso, de 6 a 14 de fevereiro. Os pré-selecionados na segunda chamada, de 20 a 27 de fevereiro.

O registro da aprovação ou reprovação dos candidatos no Sistema Informatizado do Prouni e a emissão dos respectivos termos de Concessão de Bolsa ou termos de Reprovação pelas instituições de ensino deverão ser feitos entre os dias 6 a 18 de fevereiro para os selecionados na primeira chamada e entre 20 de fevereiro e 1º de março para os selecionados na segunda chamada.

