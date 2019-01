Seleção para mestrado é aberta no IFMS

O edital de abertura do Exame Nacional de Acesso para o mestrado profissional na área, com ingresso em 2019 foi publicado e existem 24 vagas para Mato Grosso do Sul. O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), em Campo Grande, oferece o curso.

A iniciativa é da Coordenação Acadêmica Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). No Brasil, são oferecidas 908 vagas distribuídas nas 40 instituições associadas ao Programa.

No caso de MS, a oferta é de 24 vagas, sendo metade para servidores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a outra metade para público externo - destas, uma é reservada para candidato com deficiência, comprovada por meio de laudo médico, e duas para candidatos pretos, pardos ou indígenas.

As inscrições poderão ser feitas a partir de 2 de fevereiro, exclusivamente no Sistema de Inscrições, cujo acesso será disponibilizado na página do Programa. O prazo se encerrará no dia 7 de março.

A taxa de inscrição é R$ 70,00 e deverá ser paga até 8 de março.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de família de baixa renda têm direito à isenção do pagamento da taxa. A solicitação deverá ser feita entre os dias 2 e 12 de fevereiro, no ato da inscrição, de acordo com as instruções do edital.

O exame será composto por uma prova objetiva contendo 50 questões de múltipla escolha, acerca das Bases Conceituais e Históricas da Educação Profissional e Tecnológica, Metodologias de Pesquisa e Teorias e Práticas de Ensino e Aprendizagem, conforme a bibliografia divulgada.

A prova será aplicada no dia 5 de maio, conforme cronograma do processo seletivo. O início das aulas está previsto para agosto, sempre às segundas-feiras, no período da manhã, tarde e noite.

As linhas de pesquisa do mestrado são:

Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica: trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, a partir de uma abordagem inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade com a perspectiva do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado;

Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em Educação Profissional e Tecnológica: trata dos processos de gestão e organização do espaço pedagógico que contribuam diretamente com os processos de ensino, com foco nas estratégias transversais e interdisciplinares que possibilitem formação integral e significativa do educando.

A entrega e a defesa pública de um produto educacional em Educação Profissional e Tecnológica, conforme definição da área de Ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), é item obrigatório para a conclusão do mestrado.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis na página do Mestrado Profissional do Campus Campo Grande.

Em caso de dúvidas, o contato com a coordenação do curso no IFMS pode ser feito pelo e-mail [email protected]

