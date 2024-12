Sisu 2025: Inscrições abrem em 17 de janeiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 abrirá inscrições no dia 17 de janeiro, encerrando o prazo às 23h59 de 21 de janeiro. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site oficial do programa .

O Sisu será composto por uma única etapa de seleção, conforme o edital divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Durante a inscrição, os candidatos poderão optar por até dois cursos.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro no Portal Único de Acesso. Os selecionados deverão efetuar a matrícula na instituição escolhida conforme as datas estabelecidas no edital.

Quem pode participar?

Estudantes que concluíram o ensino médio, participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e não zeraram a redação estão aptos a se inscrever no Sisu 2025.

Critérios de seleção e sistema de cotas

As vagas disponíveis serão preenchidas com base na ordem de classificação dos candidatos, determinada pela nota obtida no Enem.

O processo seguirá duas etapas de classificação: primeiro, as vagas destinadas à ampla concorrência; depois, as reservadas pelo sistema de cotas, conforme a Lei de Cotas.

Além disso, não será permitido ao estudante aprovado escolher o período de ingresso entre o primeiro e o segundo semestre letivo, devendo seguir as regras de matrícula da instituição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também