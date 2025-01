UEMS oferta 38 cursos, sem vestibular, com inscrições até 15 de janeiro

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) selecionará estudantes para 708 vagas em 38 cursos pelo Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar do Ensino Médio.

As inscrições, são gratuitas e já estão abertas e serão realizadas exclusivamente pela Internet, https://candidato.uems.br/ até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Confira o Edital do PSP-HE em: https://saps.uems.br/anexos/download/22031

Para efetuar a inscrição no PSPHE-UEMS 2025, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição Digital, informando a maior nota da disciplina de Língua Portuguesa entre as séries cursadas do Ensino Médio, considerando os dados constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou a nota equivalente a pontuação da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, considerando os dados constantes no Certificado do Ensino Médio, a partir da participação no ENCCEJA ou ENEM, conforme o item 5 deste edital, emitida pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Detre as vagas, são reservadas o percentual, segundo a Lei para indígenas, negros e pardos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e Pessoas com Deficiência (PcD).

O início das aulas será no ano letivo de 2025, conforme Calendário Acadêmico.

