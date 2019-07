Universidade Estadual do MS envia alunos para o Canadá

Três acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) embarcam, no segundo semestre, para intercâmbio no Canadá, da Unidade de Dourados vão ao alunos Arthur José Medeiros e Lucas Grechi , do Curso de Ciências da Computação, e a acadêmica de Aquidauana Tatiane Aparecida Curim, que está no terceiro ano do Doutorado em Agronomia, eles foram selecionados pelo Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP), programa do governo canadense que concede bolsas para mobilidade acadêmica no Canadá a estudantes da América Latina.

O ELAP é destinado a estudantes de graduação, mestrado e doutorado. O programa de mobilidade acadêmica no Canadá funciona como uma graduação ou pós-graduação conhecida como “sanduíche”: o estudante passa de 4 a 6 meses no Canadá e retorna para terminar seus estudos no Brasil. As inscrições foram em março desse ano e o resultado saiu em junho, quem ajudou no processo de candidatura dos três acadêmicos foi a Assessoria de Relações Internacionais (Arelin)

A técnica administrativa Maria Eugênia Petenuci atua na Arelin e auxilia os acadêmicos nesse processo do intercâmbio. “A Arelin tem esse papel, que é dar apoio aos processos e programas de intercâmbios internacionais e nacionais. O aluno interessado conduz todo o processo de inscrição e nós assessoramos com a documentação exigida e, principalmente, conduzindo a intermediação com a Universidade escolhida para realização de um convênio ou termo de cooperação”, explica Maria.

O acadêmico Arthur , já teve experiências anteriores morando fora do país e se diz tranquilo, acredita que o frio na barriga só vá aparecer momentos antes do embarque. Mesmo sem o nervosismo pré viagem, ele sabe que passará por uma experiência única, “É uma oportunidade que eu não podia deixar passar, é um intercambio no Canadá. O que esse período lá agrega no meu currículo não tem valor”.

A viagem ainda está sem data marcada, mas provavelmente será no início de setembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também