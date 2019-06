Laércio de Carvalho é eleito reitor da UEMS

A chapa apoiada pelo atual reitor Fábio Edir, venceu no sábado (8) a eleição para reitor e vice-reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Com isso o engenheiro agrônomo Laércio de Carvalho , será o próximo "magnifico" da universidade estadual de MS.

A vitória de Laércio foi irrefutável, ele teve 55,07% dos votos (1.553), e seus adversários Esmael obteve 36.17% (1041) e Adriana 8,76% (451) . Nessa disputa os votos dos professores tem um peso ponderado em 70%, alunos 15% e funcionários administrativos também 15%.

A eleição aconteceu em quinze campus e sete centros de ensino a distancia. A posse para um mandato de quatro anos, do novo reitor e sua vice-reitora, Celi Correa Neres, acontecerá no dia 26 de setembro.

Conheça a trajetória do futuro reitor:

Laércio é graduado em engenharia agronômica pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em agronomia pela Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz. Tem ainda pós-graduação pela Unesp. Atualmente é professor de graduação, mestrado e doutorado na UEMS.

