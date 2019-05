UEMS abre inscrições para curso gratuito de português para estrangeiros

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Migrantes, refugiados e portadores de visto humanitário que necessitem aprender português ou praticar mais seus conhecimentos no idioma podem se inscrever gratuitamente no curso de Português oferecido pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros (Neppe) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

As inscrições vão até 21 de maio. As aulas ocorrerão de 6 de junho a 3 de outubro, às quintas-feiras, das 19h às 21h30, na Igreja Batista Bíblica, localizada na Rua Joaquim Manoel de Souza, 133, Vila Olinda.

Para se inscrever, os interessados devem enviar para o e-mail neppe.uems@gmail.com cópia do passaporte ou outro documento de identificação pessoal e do comprovante de residência.

Informações pelos números: (67) 3901-1888 (das 08h às 12h) ou (67) 99984-6419 (whatsapp).

O curso tem o apoio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e da Secretaria de Educação do Estado (SED) de Mato Grosso do Sul.

Deixe seu Comentário

Leia Também