UEMS tem vagas para portadores de diploma

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou nesta segunda-feira (15), a abertura de vagas 251 vagas para portador de diploma de curso superior para obtenção de novo diploma de graduação em 25 cursos distribuídos em 13 unidades universitárias.

Os pedidos deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procuração simples, nas secretarias acadêmicas dos respectivos cursos, de 15 a 17 de abril de 2019. As vagas para o ingresso de portadores de diploma de curso superior exclusivamente no ano letivo de 2019.

Documentação Exigida:

– Requerimento para ingresso como portador de diploma, devidamente preenchido, ANEXO II;

– Diploma de curso superior de graduação, devidamente registrado – uma cópia;

– Histórico escolar do curso de graduação, contendo carga horária e notas das disciplinas cursadas com aprovação – uma cópia;

– Tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar no histórico escolar;

– Programas das disciplinas cursadas com aprovação, devidamente visadas pela instituição de ensino superior – uma cópia.

Os resultados das decisões da Coordenadoria de Curso e a data para efetivação da matrícula serão divulgados em edital interno e publicados nos respectivos cursos.

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pelas coordenadorias dos respectivos cursos, ANEXO III, e nos links: http://www.portal.uems.br/graduacao , http://www.uems.br/telefones , conforme os horários de atendimento de cada Unidade Universitária.

Confira abaixo o quadro de vagas. Mais informações no site da UEMS :

