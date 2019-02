UEMS abre inscrições para cursos de idiomas, em Campo Grande

O Núcleo de Ensino de Línguas (NEL) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em Campo Grande está com inscrições abertas para os cursos de inglês (regular e instrumental), espanhol (regular e instrumental), francês, latim, libras, produção de textos e dois novos cursos: introdução à pesquisa científica e introdução à semiótica.

Os cursos do NEL têm duração de 30 ou 45h por semestre, com um custo único de R$ 280,00 mais o material didático. As aulas, que acontecem no campus da UEMS em Campo Grande, começam no dia 09 de março e os alunos podem contar com salas climatizadas, equipamentos como computadores, caixas de som e aparelho datashow.

As inscrições já estão abertas e seguem até que terminem as vagas. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.uems.br/nel , preencher a ficha de inscrição e enviar para o [email protected], para receber o boleto de pagamento. Após realizar o pagamento, basta enviar o comprovante para o mesmo e-mail.

Os cursos de inglês possuem salas especiais para adolescentes (11 a 15 anos) e para terceira idade (mais de 60 anos). Os cursos para outros públicos foi um pedido da comunidade externa e interna, assim como os novos cursos oferecidos pelo NEL. “Esses novos cursos, de introdução à pesquisa científica e introdução à semiótica, atendem a uma demanda interna e também externa por formações que geralmente ficam restritas a estudantes universitários, quando, na realidade, são saberes igualmente importantes em outros âmbitos. É o caso da semiótica, que enriquece a formação dos profissionais das mídias e das artes. Já o curso de introdução à pesquisa científica é muito útil para aqueles que estão se preparando ou que já estão inscritos em cursos de pós-graduação, e que necessitam conhecer e praticar a escrita acadêmica”, explica a chefe do NEL, professor doutora Aline Saadi Chaves.

Bolsas para comunidade acadêmica

Para os acadêmicos, funcionários e terceirizados da UEMS, o valor do curso será de 220 reais e ainda poderão participar de um sorteio de bolsa participativa, em que o curso será no valor de R$ 140,00 por semestre. Os detalhes sobre o sorteio e os horários dos cursos estão na página do NEL/UEMS ( www.uems.br/nel )

Mais informações pelos telefones (67) 3901-1881 (de segunda a sexta-feira das 09h às 12h e das 14h às 17h).





