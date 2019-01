UEMS de Cassilândia abre 130 vagas pelo Sisu 2018

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) da cidade de Cassilândia está com 130 vagas abertas para os cursos de Agronomia, Letras e Matemática.

Para a UEMS serão 2.328 vagas distribuídas em 57 cursos nas 15 Unidades. O ingresso dos novos acadêmicos será realizado mediante cadastro no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Foram disponibilizadas 50 vagas para o curso de Agronomia, 40 vagas para Letras – Português/Inglês e 40 vagas para o curso de Matemática. Todos os cursos da UEMS reservam 20% das vagas para negros e 10% para indígenas, para ambos os casos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

As vagas já estão disponíveis para consulta no site do sisu e as inscrições ocorrerão de 22 a 25 de janeiro.

Sisu 2019

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem se inscreverem no Sisu os candidatos que fizeram o Enem de 2018, tenham obtido na redação nota que não seja zero.

Para se inscrever é preciso acessar o portal http://sisu.mec.gov.br fazer a sua opção pelo curso utilizando o número de inscrição e a senha do Enem 2018.

O resultado da primeira chamado do Sisu será publicado no dia 28 de janeiro e as matrículas poderão ser feita entre os dias 30 de janeiro a 04 de fevereiro.

