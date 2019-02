UEMS tem vagas para quem fez Enem entre 2011 e 2018

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) encerra nesta terça-feira (19), as inscrições para o processo seletivo para candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos de 2011 e 2018. Os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a pontuação do exame.

Estão sendo ofertadas 687 vagas, sendo 406 para ampla concorrência, 176 cotas para negros e 105 para indígenas. A seleção oferece vagas em 40 cursos diferentes nas 15 unidades universitárias da UEMS e podem ser conferidas na lista ao final desta matéria. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet direto no site da instituição.

O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. O resultado será divulgado no dia 20 de fevereiro e a matrícula dos classificados será no dia 25 de fevereiro através de chamada pública.

Veja a lista:

Deixe seu Comentário

Leia Também