UEMS oferece curso de informática básica, em Dourados

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Os cursos de ciência da computação e de sistemas de informação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão oferecendo curso de informática básica para toda a comunidade da região da Grande Dourados.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site até a próxima terça-feira (30).

O curso surgiu de um projeto de parceria entre o Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada (GPCA) - UEMS e o Exército Brasileiro (EB) visando capacitar os soldados em conceitos básicos de tecnologia da informação.

O objetivo da capacitação é gerar um impacto positivo na comunidade com a formação de melhores profissionais no mercado de trabalho. O projeto, além do caráter social, ao fazer a inclusão digital, possui também o caráter profissionalizante já que a população poderá utilizar esses saberes para o desenvolvimento de suas funções diárias.

Os tópicos abordados serão sistema operacional, comandos de terminal, LibreOffice, navegadores web e moodle. As aulas ocorrerão as terças e quintas-feiras das 13 às 17 horas e já começaram no dia 2 de abril e com previsão de término para 27 de junho.

Serão realizadas no laboratório 2 do Bloco G, da UEMS de Dourados. Para os concluintes será ofertado um certificado de participação de 40 horas.

