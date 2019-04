Prefeitura vai pagar R$ 1 mil para vencedor de concurso

Estão abertas as inscrições para o "1° Portal Musical - Concurso de Bandas de Percussão" da Cidade de Anastácio. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de maio ( clicando aqui ).

As apresentações ocorrem no dia 18 de maio, a partir das 18h, no Poliesportivo de Anastácio localizado na rua Nilza Ribeiro 102, esquina com a rua Giovani Toscano de Brito.

Além de oferecer entretenimento gratuito à população, um dos atrativos do concurso é o contato estabelecido entre os grupos de competição, fomentando a cultura de bandas e fanfarras.

Conforme a prefeitura o intuito é promover o intercâmbio entre os integrantes das corporações e incentivar o interesse da população pela música como fonte de educação, cultura e lazer. Os participantes serão avaliados por uma comissão julgadora, observando-se repertório, melodia, precisão rítmica, técnica instrumental, afinação, conjunto, uniformidade, marcha, garbo e criatividade.

Nas categorias serão premiados o conjunto, baliza/balizador, regente, corpo coreográfico e mór de comando. As categorias serão premiadas com troféus de primeiro ao terceiro lugar e a corporação que obtiver o 1º lugar de cada categoria receberá o prêmio de R$ 1 mil. Nos quesitos baliza ou balizador, regente, corpo coreográfico e mór de comando apenas o mais pontuado de cada categoria receberá troféu.

O regulamento pode ser acessado clicando aqui .

