Alunos da UFGD e UEMS interditam avenida em protesto

Com galhos e pneus, alunos da UFGD e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) bloqueiam a pista que liga o centro à Cidade Universitária, na avenida Guaicurus, em Dourados.



O trecho 12 km da MS-162 também dá acesso à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a empresas, propriedades rurais e ao Aeroporto Francisco de Matos Pereira.



Para chegar a esses locais é necessário passar pela via de terra ao lado da rodovia, a pista no sentido contrário está liberada para tráfego.



Os manifestantes usam pneus em chamas para bloquear a pista, provocando uma nuvem de fumaça. A Polícia Militar Rodoviária acionou o Corpo de Bombeiros para apagar as chamas, que podem atingir o aeroporto.



A previsão é de que a manifestação continue até às 10h desta quinta-feira.



Cortes



Cerca de R$ 12,4 milhões, o equivalente a 30% do orçamento, foram cortados das despesas de custeio pelo presidente da República Jair Bolsonaro. O valor inclui bolsas de ensino e investimentos, construções, aquisição de equipamentos e livros.



A UFGD teve de "apertar o cinto" para manter o funcionamento com R$ 12,4 milhões a menos para custeio. A universidade é a terceira no ranking nacional em contingenciamento de recursos determinados pelo governo Bolsonaro.



A emenda de R$ 19 milhões seria destinada a investimentos em aquisição de equipamentos de laboratório, móveis, obras e demais despesas.

Deixe seu Comentário

Leia Também