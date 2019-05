Nesta terça-feira, audiência pública debaterá situação da educação especial em MS

Durante audiência pública, denominada “A Educação Especial em Mato Grosso do Sul”, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), será debatida a situação das entidades de educação especial, nesta terça-feira (28).

Os problemas enfrentados pelas instituições em cenário de recursos reduzidos e a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência, serão discutidos no Plenário Deputado Júlio Maia.

A audiência pública foi proposta pelo deputado Pedro Kemp (PT), presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, da Casa de Leis. “Será o momento para discutirmos a responsabilidade do Poder Público com as instituições de educação especial”, afirma. O deputado acrescenta que as entidades que trabalham com pessoas com deficiência precisam do apoio do poder público para atender com qualidade.

A audiência tem início às 13h30 e é aberta ao público. Haverá transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pela página oficial no Facebook .

