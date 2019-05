Sessões da Câmara serão transmitidas pela TV Assembleia

Em até 90 dias, parte do conteúdo criado pela Câmara Municipal de Campo Grande e pela Procuradoria Geral do Estado, será transmitida na grade da TV Assembleia. O acordo foi firmado nesta quarta-feira (8).



O presidente da Câmara Municipal, o vereador Prof. João Rocha, afirma “a Assembleia já tem uma estrutura de comunicação e está avançando. Dessa forma, a Câmara se une para que possamos cumprir com nossas obrigações, que é informar o que está acontecendo, aproximar o cidadão do Poder Legislativo e, também, por consequência, ser mais transparente com suas ações”.



O 1º secretário da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges, o "Carlão", afirma “o Poder legislativo é a caixa de ressonância da população campo-grandense, é o que está mais próximo do cidadão. Temos sempre que prestar contas, sermos transparentes, principalmente às pessoas carentes que não têm condições de ter um canal fechado. O canal aberto chega a todos os cantos da nossa cidade, nas áreas urbana e rural”.



“Temos hoje 26 programas executados pela TV Assembleia. Estamos implementando programas de boa qualidade, valorizando isso para atingir o cidadão sul-mato-grossense para que a população acompanhe o trabalho das Casas Legislativas”, diz presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, destacando a qualidade dos programas e a importância dessa parceria.



Para a Câmara, o termo prevê quatro horas diárias, dividindo entre a exibição de programas editados e parte dedicada às sessões ordinárias e audiências públicas, e para a Procuradoria Geral, o termo vai viabilizar a produção e exibição do "Programa PGE em Ação", que mostra o trabalho desenvolvido pelo órgão junto à população de MS.

