TRE-MS e Assembleia assinam termo de cooperação audiovisual

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) assinou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL-MS), um termo de cooperação entre os órgãos que viabilizará por meio da TV ALMS, a exibição de conteúdos audiovisuais produzidos pela Justiça Eleitoral.

O termo foi assinado pelo Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Daniel Castro Gomes da Costa, pelo Presidente da ALMS o Deputado Paulo Corrêa e pelo gerente de Rádio e TV da Casa de Leis, Maurício Picarelli.

Uma das primeiras ações da assinatura será a transmissão do II Congresso Internacional de Direito Eleitoral (Conidel), que ocorrerá no dia 24 de maio, na sede do TRE-MS.

Segundo Daniel Castro, a assinatura trará benefícios a servidores e à sociedade. “É importante essa parceria firmada hoje para poder fazer eventos em conjunto e poder difundir o Direito Eleitoral e o Direto Político não só para os servidores de ambos os Poderes, mas também para a sociedade em geral”, explicou.

Paulo Corrêa, destacou a importância da cooperação na prestação de serviço para a comunidade. “Queremos aproximar o TRE da população. Quando a gente transmite um conteúdo vindo do Judiciário, é uma prestação de serviço e é uma democratização dessa informação para todo o povo do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

