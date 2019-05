Mulher se esfaqueia para separar briga entre filho e namorada

Uma mulher de 43 anos deu uma facada na própria barriga para chamar a atenção do filho que brigava com a namorada, na madrugada de domingo (19), em Campo Grande. De acordo com o G1, a vítima disse que interveio na discussão e sem sucesso, se feriu para que o casal parasse de brigar e a socorresse.



A mulher contou que o filho e a nora estavam discutindo muito e pegou uma faca e atingiu a região do abdômen. O Corpo de Bombeiros foi acionado e por conta da gravidade do ferimento, foi levada para a Santa Casa, onde precisou passar por um procedimento cirúrgico. Ela está internada na área vermelha e não corre risco de morte.



De acordo com a polícia, a nora prestou depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no centro. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

