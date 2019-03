Professora Ã© esfaqueada pelo ex-companheiro e morre no hospital

A professora Nádia Sol Neves Rondon, 38 anos, morreu na manhã deste domingo (10), depois de ser esfaqueada pelo ex-companheiro, Edevaldo Costa, em Corumbá.

De acordo com informações da mídia local, ela havia saído no sábado (9) com algumas amigas para comemorar seu aniversário e foi atacada pelo autor quando voltava para sua casa.

Ela levou pelo menos 20 facadas, que atingiram as costas, tórax, rosto e braços. Segundo a guarnição do Corpo de Bombeiros que a socorreu, três perfurações de grande profundidade, na região lombar no tórax, apresentavam intensiva hemorragia. Os militares encontraram a vítima inconsciente e com dificuldade respiratória, por volta das 07h30. Ela recebeu o atendimento emergencial e em seguida foi removida para o pronto-socorro. Por causa da gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada para o centro cirúrgico da Santa Casa, mas não resistiu e morreu.



Vizinhos relataram que o autor das facadas não aceita o fim do relacionamento. Ele fugiu depois do crime, e está sendo procurado pela polícia.

