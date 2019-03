Homem cai, morre e ainda Ã© roubado por dupla

Paulo Pereira de Carvalho, 34 anos, morreu depois de cair com o rosto no chão, na madrugada deste sábado (9). A vítima caiu na avenida Amélia Fukuda, em Naviraí. Mas o que mais chamou a atenção das autoridades, é que dois homens se aproximaram e roubaram algumas coisas que estavam no bolso de Paulo.

Paulo estava usando uma regata, short e estava com um par de chinelos nas mãos. Ele cambaleava pela avenida, quando minutos depois, caiu com o rosto no chão e ficou no meio da rua.

Dois homens o veem caído, mas ao invés de o ajudarem, o colocam na calçada e começam a roubar os pertenças da vítima.

A dupla foge logo em seguida sem prestar socorro. Outras pessoas que encontraram a vítima, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Mas Paulo não resistiu aos ferimentos. A perícia investiga a morte. Nenhum dos suspeito foi preso até o momento.

