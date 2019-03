BebÃª de dez meses morre apÃ³s ser esquecido dentro de carro

Da redação com informações do site OCP News

Um bebê de dez meses morreu após ser deixado sozinho no interior de um carro fechado, por volta de meio-dia, de sexta-feira (8). A criança teria desfalecido ao ser deixada dentro do veículo na rua Gil Stein, em frente ao portão do colégio Salesiano.

A tragédia foi registrada em Itajaí, interior de Santa Catarina. O pai da criança achava que o filho estava na creche, ele trancou o carro e saiu para fazer outras atividades. Cerca de quarto horas depois o pai e a mãe voltaram e perceberam que a criança estava desacordada dentro do veículo.

A mãe da criança chegou desesperada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, com o filho desacordado em seus braços, pedindo socorro. O desespero foi ainda maior após a tentativa de reanimação, a criança não resistiu e o óbito foi confirmado.

Segundo relatos, a mãe entrou em choque e não parava de gritar após receber a notícia.

