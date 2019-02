Bebê com quase seis quilos nasce em hospital de MS

Após uma cesariana de risco, nasceu nesta segunda-feira (4) com 5,7 kg e 54 cm, o bebê Rafael Gomes Gonçalves. A cirurgia para retirar a criança foi realizada com 37 semanas de gestação, em Ponta Porã.

O médico Juscelino Teotonio, especialista em ginecologia e obstetrícia, explicou que “o parto da paciente foi de alto risco, pois o feto estava na posição transversa o que dificulta a retirada, o que pode gerar riscos para a mãe e o bebê".

A mãe do bebê, Dircenia Gomes da Rosa, 33 anos, achou que teria uma gravidez tranquila, até que descobriu a glicose alta. “O Rafael é meu terceiro filho, tive anteriormente outras duas gestações que foram tranquilas. Tudo correu bem até o terceiro trimestre, quando minha glicose começou a subir e ele ganhou peso, agora no final da gestação ganhou mais ainda, e já estava pesando muito minha barriga, já não aguentava mais andar, respirava com dificuldade", comentou.

O pai Roberto Gonçalves teve que ir as compras novamente, pois o enxoval do bebê não pode ser usado, pois eram pequenos para o Rafael, por conta do tamanho e do peso dele.

Roberto teve que comprar roupas de cinco meses de idade para que servissem. E como quase nada do enxoval foi aproveitado, os pais decidiram doar as roupas do Rafael para o Hospital Regional de Ponta Porã.

