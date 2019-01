Na estrada, bolsa de grávida rompe e bebê nasce em ambulância

Saiba Mais Polícia Mesmo com bebê sentado, médicos tentam fazer parto normal e mulher morre

Um bebê nasceu a bordo de uma ambulância da CCR MSVia - concessionária que administra a BR-163, em Mato Grosso do Sul - na noite dessa sexta-feira (25), em Dourados. A mãe do bebê uma mulher de 31 anos, estava sendo levada para o hospital, quando a bolsa se rompeu e a família parou na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e pediu socorro.

De acordo com o G1, a equipe ainda tentou levá-la para o hospital, porém, teve que parar no caminho para auxiliar no trabalho de parto. O menino nasceu às 21h02, na altura do km 283. Em seguida, ambos foram encaminhados para o Hospital Universitário da cidade.

Conforme a equipe de Atendimento Pré-hospitalar (APH), que atua em regime de plantão 24 horas, já foram feitos 12 partos, desde o início dos trabalhos, em outubro de 2014.

