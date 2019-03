BebÃª sequestrado pelo pai Ã© devolvida a mÃ£e

Saiba Mais Polícia Ex-marido sequestra bebê de um ano e foge para o Paraguai

A menina de um ano e quatro meses que havia sido sequestrada pelo pai e levada ao Paraguai na semana passada foi devolvida para a mãe no sábado (2), em Ponta Porã.

O casal está separado, e o homem não aceitava o fim do relacionamento. O caso ocorreu no dia 23 de fevereiro, quando o pai pegou a menina para passar o dia com ele. Ficou combinado que no dia seguinte ele a levaria de volta, o que não ocorreu. A mãe, então, procurou a polícia e registrou boletim de ocorrência.

A investigação para encontrar a criança foi conduzida pela Polícia Civil, Polícia Nacional Paraguaia e de agentes da Interpol. No dia 28 de fevereiro, veio a confirmação que ela estava escondida na casa da avó na cidade paraguaia de Santa Rosa.

Informações do G1, dão conta de que, após intensa negociação, a avó entregou a menina para a mãe na delegacia de Ponta Porã. O ex-marido permanece no Paraguai e vai ser indiciado no Brasil por crime de sequestro.

Segundo a polícia, ele informou que não tem a intenção de entregar-se, e que cometeu o crime pelo fato não aceitar o fim do relacionamento com mãe da menina.

