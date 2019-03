Motorista morre afogado e quatro pessoas ficam feridas

Marcos Tenório, com informações do site MS em Foco

Um carro caiu no Rio Laranja Doce, entre os distritos de Vila Vargas e Macaúba, em Dourados. U pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (8) em uma estrada vicinal.

O motorista identificado como José Aparecido de Souza, 46 anos, dirigia um Corcel, e segundo relatos dos sobreviventes, ele teria desligado a chave da ignição na descida, possivelmente para economizar combustível. O volante então teria travado e ele não conseguiu destravar, momento em que houve a queda da ponte.

O condutor teria ficado preso às ferragens e teria morrido afogado no local, a esposa dele foi socorrida em estado grave e foi levada ao Hospital da Vida.

De acordo com o site MS em Foco, um casal e uma criança que estavam no carro, também foram atendidos e socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde do casal inspira cuidados, mas a criança não corre risco de morte.

Deixe seu Comentário

Leia Também