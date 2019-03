Em quatro dias de folia, PM flagra motoristas dirigindo bêbados e registra acidentes

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulgou um balanço das ações realizadas nas ruas de Campo Grande durante o carnaval. De acordo com o balanço feito de 1° a 5 de março, um total de 1.002 pessoas foram abordadas durante as noites de folia na capital e 109 delas foram flagradas dirigindo embriagadas.

Segundo a polícia, 406 testes de alcoolemia, conhecido tradicionalmente como teste do bafômetro, foram aplicados. Após o teste, 15 pessoas foram presas por embriaguez e 39 veículos foram removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS).

Durante as abordagens, alguns condutores se recusaram em fazer o teste de alcoolemia. Neste caso, é aplicada multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e menos sete pontos na carteira. Dirigir sob influência de álcool é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de reincidência, o valor dobra para R$ 5.869,40.

Um total de 840 veículos foram abordados. Além disso, foram registrados 84 acidentes, sendo 53 com vítimas e 26 sem vítimas, apenas icno com danos materiais. Cerca de 80 motoristas tiveram a Carteira Nacional de Habilitação recolhida.

