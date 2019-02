"Operação Carnaval 2019" da PRF é lançada em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará às 0h desta sexta-feira (1), a "Operação Carnaval 2019", que segue até às 23h59 de quarta-feira, dia 6 de março. Com seis dias de operação, o foco é intensificação das fiscalizações nas rodovias federais a fim de reduzir a violência dos acidentes de trânsito.

Nesta operação, a PRF contará com as imagens de 38 novos pontos de radares fixos e que irão se somar aos 13 já existentes, totalizando 51 pontos de fiscalização de velocidade somente na BR-163. Os equipamentos são operados pela Concessionária CCR/MS Via e as imagens capturadas serão processadas pela PRF. Além dos radares fixos, a PRF ainda possui cinco radares portáteis que são operados pelos policiais em locais de maior incidência de infrações e acidentes com gravidade. Assim o total de radares operando na BR-163 pode chegar a 56.

O superintendente da PRF em MS, Luiz Alexandre Gomes da Silva, diz que "os radares têm sido importantes aliados na redução de números de acidentes e mortes em nossas rodovias, diminuindo uma parcela da quantidade total, mas principalmente sua letalidade que decorre do excesso de velocidade".

Os números apontam a recente reversão. O total de acidentes caiu em 22% e o de mortes, 33% somente no período de um ano. Em 2017 foram 1.922 acidentes com 162 mortes, já em 2018, foram 1.498 acidentes e 108 mortes” (período de um ano).

A "Operação Carnaval 2019" está inserida dentro da 2ª etapa da Operação RodoVida, que teve início no dia 14 de dezembro de 2018 e segue até o dia 10 de março de 2019, abrangendo as festividades de fim de ano, férias escolares e o carnaval. O período das festas carnavalescas, há um acentuado aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais e uma notória elevação do consumo de bebidas alcoólicas, fatores esses que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.

Para reduzir o número e a gravidade dos acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contará com reforço de policiais do setor administrativo concentrando o policiamento ostensivo preventivo em horários e locais de maior fluxo e incidência de acidentes graves, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez.

Os policiais rodoviários federais intensificarão as atividades de fiscalização com viaturas, motocicletas, aparelhos de etilômetro (bafômetro), radares portáteis e priorizará ações preventivas relacionadas ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e capacete.

A educação para o trânsito é o trabalho constante e massivo da PRF. Em algumas unidades operacionais, os policiais convidam motoristas e passageiros a assistirem vídeos reais em que são mostrados condutas imprudentes e irresponsáveis no trânsito. Todos são convidados à refletirem sobre seu próprio comportamento e adotar uma postura mais consciente e responsável a fim de construir um trânsito mais seguro.

Em Mato Grosso do Sul são 3.652 quilômetros de rodovias federais, nove delegacias e 22 unidades operacionais da PRF que intensificarão suas atividades durante esse feriado.

