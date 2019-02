PRF apreende 750 mil maços de cigarro contrabandeado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (14), 750 mil maços de cigarro em Campo Grande. A abordagem a dois caminhões com as cargas ocorreu no km 302 e 315 da BR- 262. Dois motoristas- de 48 e 35 anos- foram presos.

De acordo informações da polícia, denúncias foram feitas e a equipe da PRF deslocou-se à BR 262 para localizar o carregamento de cigarros contrabandeados.

A primeira abordagem foi realizada e uma carreta tracionando um semi reboque, ambos com placas de Chapadão do Sul foi parada. Após vistoria, foram encontradas centenas de caixas com maços de cigarro de origem estrangeira sem documentação legal.

No celular do condutor de 48 anos, havia mensagens que indicavam uma conversa com outro motorista que também estaria transportando uma carga na mesma rodovia. Com ele, também estava uma quantia de R$ 4.779,00.

Outra equipe da PRF continuou fiscalizando os veículos que seguiam sentido Ribas do Rio Pardo e no km 302, foi abordada outra carreta com placas de Chapadão do Sul, tracionando um semi reboque com placas de Itumbiara/GO. Após vistoria, foram encontradas centenas de caixas com o mesmo produto.

Com o motorista, de 35 anos, foi encontrado o celular com as mensagens enviadas pelo primeiro suspeito, além de uma quantia de R$ 3.812,00.

O primeiro preso declarou que foi contratado para levar o veículo de Ponta Porã/MS até Sete Lagoas/MG, não sabendo informar o local de entrega. Já o segundo, informou que buscou o veículo em Ponta Porã e levaria até Goiânia/GO.

Os presos, os veículos e as cargas foram encaminhados à Polícia Federal de Campo Grande.

