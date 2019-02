Quatro pessoas são presas pela PRF e dois veículos recuperados em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na segunda feira (4), dois veículos roubados e prenderam quatro pessoas em Mato Grosso do Sul. As ocorrências ocorreram em um intervalo de quatro horas, nas cidades de Três Lagoas e Dourados.

Conforme a PRF, o primeiro caso ocorreu por volta das 16h, durante fiscalização, no km 14 da BR-267, em Bataguassu-MS. Os agentes deram ordem de parada a um Jeep/Renegade, com placas aparentes de Divinolândia-SP. O motorista, um homem de 67 anos, apresentou os documentos solicitados pela equipe, mas, em consulta aos sistemas, foram observados indícios de adulteração no CRLV.

Durante verificação foi constatado que se tratava de um Jeep registrado em Mauá-SP, com ocorrência de roubo em 16/12/2018. O condutor declarou que o veículo era emprestado e que iria até Ponta Porã-MS carregar o carro com mercadorias e retornaria para Poços de Caldas-MG.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Polícia Federal de Três Lagoas e o veículo foi entregue à Polícia Civil de Bataguassu.

A segunda ocorrência aconteceu às 19h45, quando um casal foi abordado em fiscalização no km 602 da BR-262 em Miranda-MS. Eles estavam em um veículo Honda/HRV com placas aparentes do Rio de Janeiro-RJ e demonstraram nervosismo.

Após checagem os agentes descobriram que as placas do veículo eram clonadas, com as originais sendo também do Rio de Janeiro-RJ, e que o carro havia sido roubado em novembro de 2018.

A dupla afirmou que levaria o veículo até Corumbá-MS e o receptador iria encaminhar a Bolívia. A PRF conseguiu localizar o receptador de 38 anos, e identificar outra passagem pelo mesmo crime.

Os três foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá-MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também