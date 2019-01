PRF de MS envia equipe de Base Aérea para auxiliar em Brumadinho

A Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul (PRF-MS) enviou neste domingo (27), a aeronave da PRF que atua no estado para auxiliar nos trabalhos em Brumadinho-MG.

De acordo com a PRF-MS, a aeronave modelo Bell 407 saiu de Campo Grande com uma equipe de quatro tripulantes, todos policiais rodoviários federais que auxiliarão no serviço humanitário na região. Eles devem auxiliar com transporte de medicamentos, água e alimentos em apoio às forças de segurança de Minas Gerais.

A princípio a atuação será por oito dias, e dependendo da necessidade, poderá ser prorrogada para atender as demandas do local da tragédia.

