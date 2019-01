Equipes da PRF participam de resgate de pessoas e animais em Brumadinho

Rayani Santa Cruz com PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está participando efetivamente de ações humanitárias, transporte e resgate em Brumadinho (MG). Depois do rompimento da barragem equipes de diversas regiões do país, inclusive de Mato Grosso do Sul estão na região.

A PRF está compondo o Comando de Operações, integrada e cooperando com as demais instituições componentes da força tarefa, que é coordenada pela Defesa Civil do estado de Minas Gerais.

A ações como o transporte de medicamentos, água, alimentos, apoio às forças de segurança do Brasil e de Israel, resgate de pessoas, animais e até mesmo o transporte de corpos de vítimas estão sendo feitas.

Os policiais realizam os trabalhos em apoio das outras instituições envolvidas na força-tarefa, especialmente o Corpo de Bombeiros Militar do estado de Minas Gerais.

Resgate de animais

Na segunda-feira (28), equipe aérea da PRF fez sobrevoos na região à procura destes animais. Seguindo os protocolos estabelecidos para este tipo de situação, a equipe estava acompanhada de veterinários que faziam análise e triagem dos casos.

No percurso, diversos animais foram alimentados e hidratados para que houvesse a manutenção básica da vida até que fosse possível a mobilização de recursos de resgate.

Conforme a PRF, durante a triagem dos animais foram encontrados três casos específicos de bovinos atolados na lama, em estado de exaustão e com fraturas de membros. Após análise da equipe veterinária, considerando a impossibilidade de adoção de outras medidas, foi tomada a decisão pela eutanásia daqueles animais. O procedimento foi orientado e supervisionado pela equipe veterinária sob a coordenação do comando da operação de resgate.

