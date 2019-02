Suspeitos de aplicar golpes com cheques são presos pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens suspeitos de aplicarem golpes em agências bancárias. A prisão ocorreu na cidade de Jaraguari na noite desta quarta-feira (6).

Durante fiscalização de rotina, no km 533 da BR-163, os agentes abordaram um Ford Focus com placas de Uberlândia-MG. O motorista, de 53 anos, estava acompanhado por outros dois homens, de 32 e 23 anos.

Durante a abordagem, os envolvidos deram três versões diferentes acerca dos motivos da viagem. A equipe solicitou que o veículo os acompanhasse até a Unidade Operacional de Jaraguari e durante o trajeto, o passageiro tentou se desfazer de um objeto, jogando-o pela janela do carro.

A equipe recuperou a pasta e constatou diversos cheques, requisições para desconto de cheques, oito CNHs falsas, sendo quatro com fotos de um dos passageiros e mais quatro com fotos de outras pessoas. Com os ocupantes do automóvel, foi encontrada a quantia de R$ 11.200, todos possuíam passagem pela polícia.

O motorista confessou que o trio viajou até Campo Grande para aplicar golpes de saque com cheques, utilizando documentos falsos, porém, não conseguiram. Disse também que a quantia de dinheiro encontrada foi trazida de Minas Gerais.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Assaltos e Sequestros (Garras) de Campo Grande.

