Alerta – site que oferece CNH gratuita é golpe

Denúncia de possível golpe utilizando o nome do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) chegou ao conhecimento do órgão nesta quarta-feira (9). O site denominado CNH Social 2019 oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com descontos e até mesmo de forma gratuita ao usuário.

Diante deste fato, o Departamento comunica que se trata de uma forma de phishing, maneira pela qual criminosos cibernéticos conseguem obter informações pessoais como senhas ou números de cartão de crédito, CPF e de contas bancárias.

Toda e qualquer comunicação oficial sobre programas, projetos ou demais assuntos referentes ao Detran-MS é feito com a utilização do site www.detran.ms.gov.br ou por meio de publicação em Diário Oficial do Estado.

A Cotra (Corregedoria de Trânsito) do Detran-MS já tomou conhecimento do caso e abriu investigação visando a identificar a autoria.

Deixe seu Comentário

Leia Também