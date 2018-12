Reinaldo destaca importância da tecnologia para serviços do Detran

Durante a apresentação do Painel Detran em Número e dos aplicativos Detran Mobile e CRLV-e Digital, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância das ferramentas tecnológicas “para dar eficiência aos serviços e melhorar a vida das pessoas”.

Na apresentação que aconteceu nesta quinta-feira (27) na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), o governador disse também que somente seis estados brasileiros têm hoje essas “ferramentas importantes”. “Elas vão facilitar e melhorar a vida do contribuinte, do cidadão e cidadã de todo o estado”, afirmou.

Detran em Números

O Detran em Números é uma ferramenta que mostra os dados referentes à frota, motoristas e acidentes de trânsito de forma didática, com gráficos e planilhas simplificadas, para que todo mundo possa entender. É um aplicativo importante para a implementação de políticas públicas voltadas para a redução de acidentes, ações de educação e fiscalização.

Detran Mobile e CRLV-e Digital

Já o Detran Mobile foi criado para facilitar a vida do usuário para a consulta e pagamento de multas, licenciamentos e outras informações como a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). E o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital, o CRLV-e, tem o mesmo valor legal do documento em papel, exigindo apenas que o veículo esteja devidamente regularizado (com quitações de licenciamento, seguro e eventuais multas).

Os aplicativo estão disponíveis para tablets e smartphones nos sistemas Androide e IOS. “Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a disponibilizar a CNH Digital e o 6º a colocar o CRLV-e. A modernização economiza tempo do cidadão e gera economia”, disse o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka.

