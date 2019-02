Grávida, garota de programa é esfaqueada em MS

Uma garota de programa grávida foi esfaqueada por um homem de 23 anos, na cidade de Nova Alvorada do Sul. O homem foi preso em fragrante, mas não disse o que teria motivado o crime.

O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (13) por volta de 0h15, em um posto de combustível da cidade. A vítima relatou a polícia que estava trabalhando como garota de programa, quando o rapaz apareceu, eles conversaram um pouco e ficou decidido que o “programa” custaria R$ 50,00.

Foi então que os dois foram para trás de um caminhão no posto mesmo, e antes de começarem a ter relações sexuais, a mulher foi surpreendida com várias facadas. Em seguida o autor fugiu do local correndo.

A mulher mesmo esfaqueada conseguiu ajuda e foi encaminhada para o hospital municipal. Segundo a médica plantonista a vítima recebeu quatro facadas, sendo uma acima do olho esquerdo, uma no seio esquerdo, uma no braço e uma no abdômen. Conforme exames realizados, foi constatado que a mulher está gestante.

Após a tentativa de homicídio o homem de 23 anos compareceu na polícia com as mãos cheias de sangue e com a arma do crime, para os policiais ele afirmou ter fumado maconha antes de praticar o crime, em revista ao suspeito foi encontrado uma trouxinha da droga.

O homem não relatou por que esfaqueou a mulher, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado.

