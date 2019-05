TRE-MS promove o II Congresso Internacional de Direito Eleitoral

A Escola Judiciária Eleitoral (EJE), do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), promoverá o II Congresso Internacional de Direito Eleitoral (Conidel), no dia 24 de maio, no plenário do TRE-MS.

O evento tem o objetivo proporcionar à comunidade jurídica e à sociedade em geral um espaço para discussão dos atuais temas do Direito Eleitoral e Político, a nível mundial.

O II Conidel será dividido em seis painéis com os seguintes temas: Financiamento Eleitoral: Aspectos Controvertidos; Democracia na América Latina: Impasses e Perspectivas; Justiça Eleitoral e Democracia; Participação Feminina na Política; Reforma Política e Direito Eleitoral Comparado.

Ao todo serão mais de 30 palestrantes, entre ministros do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e renomados professores do Brasil, Chile, Argentina e Alemanha.

Para se inscrever, o participante deverá doar duas latas de leite em pó, no credenciamento no dia do evento, que será realizado no plenário do TRE-MS, na rua desembargador Leão Neto do Carmo, 23, Parque dos Poderes.

Para mais informações sobre programação completa e a inscrição, basta acessar o site do TRE-MS .

