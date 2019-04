TRE-MS afirma que empresa investigada foi contratada em pregão

Tribunal Regional Eleitoral afirma em nota que a empresa HB Engenharia e Segurança, que prestava serviço a organização foi contratada por meio de um pregão, de nº34/2018 e selecionada após apresentar o preço menor que os concorrentes.

Para a contratação do pregão, a empresa apresentou toda documentação exigida e provou ser regular perantes órgãos fiscais, trabalhista e previdenciários. A assessoria destaca que deixa disponíveis todos os documentos disponíveis, caso a Polícia e Receita Federal precisem consultá-los. Ficará acessível na página do TRE-MS.

O caso

A empresa foi investiga por importar produtos de informática, de segurança e monitoramento, sem passar pela Receita Federal. Na manhã desta quarta-feira (17), a Operação Container cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa e na casa do dono.

O empresário foi preso em flagrante por tráfico de drogas, pois, estava com uma porção de maconha e tráfico internacional de arma. A PF apreendeu uma pistola 380 e munições que ele comprou no Paraguai. O nome dele não foi divulgado para não prejudicar as investigações, que foram iniciadas em 2017.

