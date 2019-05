Escola Judiciária, do TRE, abre concurso para universitários

A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) publicou o edital de abertura do 1º Concurso de Redação de Artigos Científicos da EJE/MS.

O concurso, que é direcionado aos universitários do município de Campo Grande, visa a conscientização sobre cidadania, importância do voto e a participação dos cidadãos na vida política de nosso país, bem como fortalecer o relacionamento do TRE-MS com a sociedade, além de incentivar os estudos, a pesquisa e o debate sobre as temáticas abordadas em palestras promovidas pela EJE nas universidades.

As inscrições abrem no dia 02 de maio e vão até 02 de julho. Poderão participar estudantes universitários, devidamente matriculados em instituições de ensino superior.

O autor poderá escolher um dos seguintes temas para discorrer:

a) Conceito de Cidadania no âmbito Partidário e Eleitoral;

b) Voto consciente e responsável e seus reflexos na vida do cidadão;

c) Compra de votos;

d) Fake News e o processo eleitoral;

e) Cotas de gênero no processo eleitoral;

Os artigos devem ser enviados para o e-mail [email protected], junto com documentos pessoais (cópia do RG e CPF), telefone e comprovante de matrícula.

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 02 de agosto. Os cinco melhores, artigos serão publicados na Revista Jurídica da EJE-MS.

