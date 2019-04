TRE divulga gabarito do processo seletivo para estagiários de ensino médio

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso Sul (TRE-MS) divulgou o gabarito da prova do processo seletivo para estagiários de ensino médio, que foi realizada na quarta-feira (10), no Fórum Eleitoral de Campo Grande e nos Cartórios do interior do estado.



A prova corresponde à segunda fase do processo seletivo. A primeira consistiu na escolha dos candidatos por parte das escolas.



São oferecidas 67 vagas, sendo 24 em Campo Grande, 2 em Ponta Porã, 2 em Corumbá, 2 em Três Lagoas, 2 em Dourados e 1 vaga nos demais municípios que possuem zona eleitoral. Os aprovados terão carga horária de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberão uma bolsa auxílio de R$ 465,39, além de vale-transporte.



Para acessar o gabarito da prova, clique aqui .

