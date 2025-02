4º Rally do Pantanal: MS Jet fará um dos maiores rallys aquáticos do país

Há 11 anos, Altair começou a andar de jet ski para aproveitar a oportunidade de explorar e divulgar as belezas naturais do Mato Grosso do Sul, criando o MS Jet.

Agora, o grupo realiza rallys em diversos estados do país, atraindo pilotos de todas as regiões. Desta forma, o que começou como um hobby se transformou em um movimento que fomenta o turismo e a cultura náutica em todo o Brasil.

Em 2025, o MS Jet leva ao Pantanal o 4º Rally do Pantanal. Durante cinco dias, pilotos de todo o Brasil irão enfrentar 750 km de navegação, cruzando rios e enfrentando correntezas.

Confira a programação completa:

Quarta-feira – 19/02/2025: Recepção e Abertura Oficial

Entrega dos kits: A partir das 09h

Almoço: 12h às 15h30

Abertura oficial do Rally do Pantanal: 20h

Quinta-feira – 20/02/2025: Primeira etapa: 180 km de navegação

Largada: 09h30 – Destino: Corumbá

Hospedagem: Hotel Golden Fish

Jantar: 20h

Sexta-feira – 21/02/2025: Aventura extrema: 380 km de desafios

Largada: 06h – Segunda chamada: 09h

Destino: Paraguai Mirim (130 km)

Retorno ao Passo do Lontra: 250 km

Jantar: 21h

Sábado – 22/02/2025: Última etapa e festa de encerramento

Largada: 10h30 – Destino: Fazenda Rio Vermelho

Almoço: 13h – Retorno: 16h

Festa de encerramento: 20h30

Domingo – 23/02/2025: Despedida e adrenalina final

Manhã livre

Almoço: 12h

Arrancadão: 15h

Segunda-feira – 24/02/2025: Checkout e despedida

Saída: Até as 9h

