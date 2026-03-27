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Juventude AG, de Dourados, busca boa estreia na Copa do Brasil de Futsal

Delegação viajou a Anápolis e disputa primeira partida contra Instituto SET

27 março 2026 - 16h55Vinicius Costa
Clube disputa primeira competição do ano de 2026Clube disputa primeira competição do ano de 2026   (Gabriel Orriz/Juventude AG)

O Juventude AG enfrenta o Instituto SET neste sábado (28), às 18h (MS), em Anápolis (GO), pela rodada de ida da primeira fase da Copa do Brasil de Futsal. A delegação de Dourados partiu na noite de quinta-feira (26) rumo à cidade goiana.

O jogo de volta está marcado para 6 de abril, às 19h, no Ginásio Municipal Ulysses Guimarães, marcando o retorno do JAG à cidade após disputar duas edições do Campeonato Brasileiro de Futsal mandando seus jogos na Arena Maracaju.

A comissão técnica programou dois treinos antes da partida: um nesta sexta e outro na manhã de sábado, ambos no local do confronto. Para o duelo, o técnico João Carlos “Banana” contará com praticamente todo o elenco, à exceção de Ronald e Riquelme, ainda em recuperação de cirurgias realizadas no ano passado.

A Copa do Brasil de Futsal, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), reúne 30 clubes de todo o país e segue o formato eliminatório em jogos de ida e volta. Até o momento, três clubes já avançaram à segunda fase: Minas Tênis Clube-MG, Náutico Sangue de Boi-AM e Jaraguá Futsal-SC.

O Juventude AG busca começar a temporada com vitória fora de casa e já mira a classificação para levar o duelo decisivo de volta a Dourados.

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