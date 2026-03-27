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Operário e Ivinhema começam campanha na Série D do Brasileirão como mandantes

Clubes estão no mesmo grupo da competição

27 março 2026 - 13h11Vinicius Costa    atualizado em 27/03/2026 às 13h58
Taça da Série D do BrasileirãoTaça da Série D do Brasileirão   (Rafael Ribeiro/CBF)

Operário e Ivinhema vão iniciar a participação na Série D do Campeonato Brasileiro jogando em casa, conforme tabela divulgada para a primeira rodada da competição.

As equipes sul-mato-grossenses entram em campo no dia 5 de abril, diante de seus torcedores, marcando o início da caminhada na competição nacional.

O Operário terá pela frente o Betim-MG, enquanto o Ivinhema enfrenta o CRAC-GO. Os dois clubes estão no mesmo grupo e buscam avançar à próxima fase do torneio.

A Série D reúne 96 equipes divididas em grupos regionalizados, com jogos em turno e returno na primeira fase.

A competição é considerada uma das principais portas de acesso às divisões superiores do futebol brasileiro, e os representantes de Mato Grosso do Sul tentam ganhar destaque no cenário nacional.

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