Agência antidoping registra 5 casos de doping durante Olimpíadas de Paris

A Agência Internacional de Testagem (ITA) divulgou nesta quinta-feira (19), um relatório sobre o controle de dopagem durante os Jogos Olímpicos Paris 2024.

A entidade destacou o recorde de 38,75% dos atletas testados e relatou cinco casos de doping nos Jogos Olímpicos, além de mais de 40 violações nos seis meses que antecederam a competição na França, como o maratonista brasileiro Daniel Nascimento, flagrado às vésperas das Olimpíadas.

A ITA ainda ressaltou que 90% dos atletas que competiram em Paris foram testados ao menos uma vez nos seis meses que antecederam as Olimpíadas. Nesse período, houve mais de 40 violações referentes a atletas que provavelmente estariam nos Jogos.

Os cinco atletas flagrados em Paris são o iraquiano Sajjad Sehen (judô), a nigeriana Cynthia Ogunsemilore (boxe), o afegão Mohammad Faizad (judô), o congolês Dominique Mulamba (atletismo) e a boliviana María José Ribera Pinto (natação). Os casos foram direcionados para julgamento pelas respectivas federações internacionais de cada esporte e para a Divisão Antidoping da Corte Arbitral do Esporte.

Entre o dia da abertura da Vila Olímpica, em 18 de julho, ao dia da cerimônia de encerramento dos Jogos, em 11 de agosto, a ITA coletou 6.130 amostras de urina e sangue em 4.770 exames. Foram testados 4.150 atletas, um aumento de 4% em relação às Olimpíadas de Tóquio e de 10% em relação à Rio 2016. Dois terços dos testes foram realizados em competição, e um terço fora de competição. As amostras vão ser guardadas por 10 anos para reanálises futuras.

Atletas de 200 países foram testados, sendo 97% das delegações dos Jogos de Paris. O Brasil foi o nono país mais testado. Quatro das cinco potências que lideraram o quadro de medalhas foram as delegações com maior número de testes: Estados Unidos, França, China e Austrália. O Japão terminou na quinta colocação no quadro de medalhas, mas foi o oitavo mais testado.

