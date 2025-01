Águia Negra contrata novo treinador para sequência do Estadual de MS

O Águia Negra não perdeu tempo e contratou o técnico Rodrigo Cascca para comandar a equipe na sequência do Campeonato Sul-Mato-Grossense deste ano. Essa será a quarta passagem do treinador pela equipe de Rio Brilhante.

Ele chega para o lugar do ex-treinador Oliveira, demitido na segunda-feira (27), e que estava a frente do comando do time desde 2023.

Cascca chega com bons requisitos e boas lembranças ao torcedor, pois em suas passagens, conquistou dois títulos estaduais e ainda comandou a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro.

Ano passado, o treinador esteve a frente do Costa Rica, onde em seis jogos, conquistou três vitórias, segundo o portal Futebol Interior.

Na atual edição do estadual sul-mato-grossense, o Águia Negra disputou três jogos, perdendo dois e somando apenas uma vitória, estando atualmente na oitava colocação. O próximo duelo é contra o Costa Rica, no Ninho da Águia.

