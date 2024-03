ANAF rebate acusações de SAF do Botafogo sobre árbitros e propinas

O sócio majoritário da SAF do Botafogo, o americano John Textor, que assumiu o clube em 2022, alega ter gravações de árbitros reclamando por não terem recebido propina. A revelação foi feita após a vitória do Botafogo em cima do Red Bull Bragantino por 2 a 1, pela Pré-Libertadores. Textor ainda diz ter provas das manipulações de resultado.

Em nota oficial, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF), repudiou as declarações do americano, dizendo que as afirmações são “irresponsáveis e levianas”. Essa não é a primeira vez que Textor se envolve com polêmicas de arbitragem.

Em 2023, após a derrota do clube carioca para o Palmeiras pelo placar de 4 a 3, Textor acusou a arbitragem de corrupção. Após a acusação, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, moveu um processo judicial contra o dirigente.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) abriu nesta sexta-feira (08), um inquérito para investigar as acusações de Textor, e deu o prazo de três dias para Textor entregar as gravações que diz ter, e ele será o primeiro a ser ouvido.

Caso ele se recuse a apresentar os áudios, Textor responderá pelo artigo 223 do CBJD, que é deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, podendo ser suspenso do futebol até fazer o que foi pedido, e levar uma multa de R$ 100.000,00.

