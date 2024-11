Após ser goleado pelo Irã, Brasil vai disputar o bronze no Mundial de Futebol PC

O Brasil disputará o bronze no Mundial de Futebol PC (onde os atletas têm paralisia cerebral) após levar uma goleada do Irã, na manhã desta terça-feira (19), na Espanha. O time brasileiro é metade composto por jogadores sul-mato-grossenses.

A Seleção Brasileira de Futebol PC disputará a medalha de bronze na próxima sexta-feira (22), contra a Holanda, às 10h (horário de Mato Grosso do Sul).

Com a vitória, o Irã encara na final a atual campeã mundial, a Ucrânia, também na próxima sexta-feira.

Prata em 2003 e 2013, o Brasil estava em busca do ouro inédito no Campeonato Mundial. Na última edição, realizada em 2022, os brasileiros ficaram com o bronze.

Dos 14 convocados, metade da equipe é natural de Mato Grosso do Sul e jogam no time Caira, do Estado. Entre eles, o goleiro e capitão da Seleção, Moacir Fernando.

Jogadores de Mato Grosso do Sul na Seleção:

Jefferson Luiz

Ângelo Matheus

Heitor Ramires

Matheus Aparecido

Bruno da Silva

Moacir Fernando

Eduardo Felipe

Além deles, a Seleção é composta por Jeferson Cardoso, Evandro de Oliveira, Thomasson Pereira, João Batista, João Victor Cortês, Hebert Lemes e Vinicius Araújo.

