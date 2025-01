Arthur Zanetti anuncia aposentadoria após 27 anos de carreira

O atleta Arthur Zanetti, de 34 anos, um dos maiores nomes da ginástica artística mundial, anunciou sua aposentadoria das competições aos 34 anos.

Campeão Olímpico nas Argolas, o paulista revelou a decisão neste domingo (12), durante participação no programa "Esporte Espetacular", da Rede Globo, e por meio de uma carta aberta.

Com 27 anos dedicados ao esporte, Zanetti encerra a sua trajetória de forma emocionante, destacando o desgaste físico e a necessidade de respeitar os limites do cor.

"É difícil dizer adeus", declarou o ex-ginasta, que construiu uma carreira brilhante e é considerada um dos maiores nomes da história da ginástica.

O campeão olímpico, que conquistou a medalha de ouro em Londres 2012 e a prata no Rio 2016, decidiu dar um basta em sua carreira competitiva após uma série de lesões que marcaram seus últimos anos. A decisão foi tomada após conversas com sua família, seu técnico Marcos Goto e outros profissionais próximos.

Apesar de se aposentar como atleta, Arthur Zanetti não vai deixar o ginásio de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde treina desde os sete anos de idade. Agora vai dar os primeiros passos como professor e técnico. No ano passado, também teve experiências como árbitro e como comentarista de ginástica.

